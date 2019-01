Eine Österreicherin hat die Chance auf einen Oscar

Sieben Nominierungen ergatterte die Comicverfilmung "Black Panther". Während sowohl Fans als auch Produzenten darüber jubeln, dass der Film in er Hauptkategorie "Best Picture" antreten darf, ist aus österreichischer Sicht eine der weniger bedeutenden Nominierungen signifikant.

Kostüm aus Österreich

"Black Panther" geht nämlich auch in der Kostüm-Sparte ins Rennen, was unter anderem der 3D-Druck-Spezialistin Julia Körner zu verdanken ist. Gemeinsam mit der Kostümdesignern Ruth Carter entwarf sie die Krone und den Umhang von Königin Ramonda (Angela Bassett), im Film die Mutter des Titelhelden. An der Krone feilte Körner vier Monate lang und ließ sich von afrikanischen Mustern und dem Kopfschmuck der Zulu-Frauen inspirieren.

Black Panther Kostüme

Gewinnt "Black Panther" den Kostüm-Oscar (und hier hat die Marvel-Verfilmung im Gegensatz zum "Besten Film" echte Siegchancen), bekommt Körner leider keine Goldstatuette überreicht. Im "Costume and Wardrobe Department" des Blockbusters arbeiteten neben ihr über 60 andere Künstler.

3D-Mode

Julia Körner ist Gründerin von JK Design (2015) und hat sich mit ihrem Label auf 3D gedruckte Mode spezialisiert. Viele der Stücke wurden namhaften Haute Couture Häusern für Pariser Modewochen entwickelt. 2015 hat Julia Körner zusammen mit Stratasys ihre erste 3D-gedruckte ready-to-wear Kollektion, genannt "Sporophyte", designt.

