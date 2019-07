Pennywise-Plakat und neuer Trailer für "Es 2"

Stephen-King-Verfilmungen gibt es wie Sand am Meer. Eine der besten legte Regisseur Andy Muschietti 2017 vor. Er verfrachtete das Horror-Epos "Es" von den Fünfzigern in die Achtziger und machte es zum bluttriefenden Kassenschlager.

Eine Fortsetzung war von Anfang an geplant, immerhin trifft der sogenannte "Losers' Club", eine Clique befreundeter Kinder, auch in Kings Roman zweimal auf den mörderischen Clown Pennywise. Mittlerweile erwachsen, kehren die einstigen Verlierer in ihre alte Heimatstadt Derry zurück, um sich erneut ihren Albträumen zu stellen.

"Es" war 1990 als TV-Zweiteiler adaptiert worden und durch den genialen Tim Curry als Pennywise in Erinnerung geblieben. In den neuen Filmen brilliert Bill Skarsgård in der Rolle des Monsters und sieht auch auf dem neuen Plakat von "Chapter Two" zum Fürchten aus:

Das Plakat:



"Es" handelt von einem formwandelnden Ungeheuer, dass alle 27 Jahre eine Kleinstadt in Maine heimsucht und Kinder in der Form ihrer größten Ängste ermordet. Am häufigsten tritt Es jedoch als Clown Pennywise auf.

Bill Denbrough und sein "Losers' Club" halten das Monster zwar auf, können ihm jedoch nicht den Todesstoß versetzen. Als Erwachsene müssen sie Es daher erneut zur Strecke bringen.

In "Kapitel 2" werden die Verlierer unter anderem von James McAvoy, Jessica Chastain und Bill Hader verkörpert.

Fotos vom "It 2"-Panel auf der San Diego Comic-Con



"Es: Kapitel 2" (Originaltitel: "It: Chapter Two") startet am 6. September 2019 in den österreichischen Kinos.

