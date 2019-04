Goodies für LLORONAS FLUCH gewinnen

Los Angeles 1973. Anna Tate Garcia (Linda Cardellini), eine Sozialarbeiterin und alleinerziehende Witwe, ist verzweifelt bemüht, ihrem Job und ihren Kindern gerecht zu werden, während sie gleichzeitig noch um ihren Ehemann trauert.

Im Zuge ihrer Arbeit mit den von ihr betreuten Familien bewegt sich Anna dabei oft durch eine Vielzahl von Wahngebilden und Geisterglauben und spürt meist deren persönliche Dämonen hinter den Ereignissen auf. Als sie zum Haus der verzweifelten Patricia Alvarez (Patricia Velasquez) gerufen wird, findet sie deren zwei Söhne in einer Kammer eingesperrt vor und deutet das als gefährliches Anzeichen von Missbrauch.

Dass die beiden zum Schutz vor dem mordenden Geist La Llorona eingesperrt wurden, will Anna nicht glauben. Sie weist die Mutter in eine Nervenheilanstalt ein und nimmt die Kinder in Gewahrsam – völlig ahnungslos, was sie im Begriff ist zu entfesseln.

Tief in der Nacht hallt ein gespenstisches Wimmern durch die Gänge des Kinderschutzhauses, in dem die zwei Burschen schlafen … Als wenig später ihre Körper aus dem Fluss gezogen werden, gibt die verzweifelte Mutter Anna die Schuld und stößt eine schaurige Warnung aus: La Llorona hat jetzt ihre Kinder … aber Annas Sprösslinge könnten die nächsten sein. Anna beginnt die Schauergeschichte ernstzunehmen und bittet den ehemalige Priester Rafael Olvera (Raymond Cruz) um Hilfe.

