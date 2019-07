Grace Jones sagt "Bond"-Auftritt kurzfristig ab

Erst verletzte sich Daniel Craig am Knöchel, dann wurde das Filmset durch eine Explosion beschädigt und nun hat auch noch Grace Jones abgesagt: Die Schauspielerin hätte einen Cameo-Auftritt im neuen "007-Film" haben sollen.

Zu kurzer Auftritt

Doch am Set gab sie dem Filmteam dann kurzfristig eine Abfuhr. Der Grund: Dem einstigen "Bond"-Girl war die Rolle zu klein. "Wie sich herausgestellt hat, war Grace von einer größeren Rolle ausgegangen, der Kurzauftritt im Film war ihr zu kurz", so ein Insider gegenüber "The Sun".

Angeblich sei sie schneller rausgegangen "als es braucht, um einen Martini zu schütteln."

"Bond 25" soll am 9. April 2020 hierzulande in den Kinos starten.

(LM)