Harry Styles soll zu Disney-Prinz Eric werden

Nach den jüngsten Besetzungs-Neuigkeiten rund um die Live-Action-Verfilmung des Disney-Klassikers "Arielle - Die kleine Meerjungfrau" gibt es nun ein weiters Casting-Highlight zu vermelden. Zwar handelt es sich dabei bislang nur um ein Gerücht, doch soll sich das ehemalige One Direction-Mitglied Harry Styles in der ganz engen Auswahl um die Rolle von Prinz Eric befinden.

Bislang für die Live-Action-Verfilmung bestätigt ist Halle Bailey. Die 19-jährige Sängerin wird die Hauptrolle spielen. Da sie optisch nicht ganz dem Trickfilm-Vorbild entspricht, sorgte ihre Besetzung unter Fans für gespaltene Meinungen, darunter auch einige offen rassistische Anfeindungen im Internet.

Kinostart noch in weiter Ferne

Auch Melissa McCarthy soll, so Gerüchte, in dem Film mit dabei sein. Die 48-Jährige wird als heiße Kandidatin für die Meerhexe Ursula gehandelt. Produktionsstart wird unter Regisseur Rob Marshall erst Anfang 2020 sein.

(baf)