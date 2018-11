Hier hebt Tom Cruise als Kampfpilot "Maverick" ab

Der 56-jährige Hollywood-Star trägt auf den heimlich von Paparazzi gemachten Fotos einen Overall und einen Pilotenhelm spazieren. Es sieht so aus, als wäre Lt. Pete "Maverick" Mitchell in den vergangenen 32 Jahren kaum gealtert

Erst vor ein paar Tagen hat ein Bekannter von Cruise augeplaudert, dass der Schauspieler einen Crashkurs zum Kampfpiloten macht, um die Stuntszenen im Film selber fliegen zu können. Deshalb kann sich der geplante Kinostart (26. Juni 2020) etwas verzögern.

(baf)