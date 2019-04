Welches Bond-Geheimnis wird heute gelüftet?

Um 14:10 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird es an einer ikonischen Bond-Location neue Details zum inzwischen 25. Einsatz des berühmten britischen Spions geben. Danach soll der Cast Fragen beantworten. Das wurde am Mittwoch auf dem offiziellen 007-Twitteraccount verlautbart.



Um welche Details es sich dabei genau handelt, darüber kann vorab nur spekuliert werden. Und die Bond-Fangemeinde liebt Spekulationen. Fix ist, dass Daniel Craig zum fünften und voraussichtlich letzten Mal in den schwarzen Smoking schlüpfen wird. Auch Lea Seydoux scheint als Bond-Girl bereits gesetzt zu sein.

Titel und Location?

Von dem mysteriösen Medientermin erwartet man sich vor allem die Bekanntgabe des Titel ("Shatterhand" gilt bislang nur als Arbeitstitel) und des Hauptortes der Handlung. Laut Medienberichten soll die Action wie schon im ersten Teil "Dr. No" auf der Karibikinsel Jamaica stattfinden. Dort schrieb Bond-Schöpfer Ian Fleming einen Großteil seiner Romane.

Welche Geheimnisse nun genau gelüftet werden, wird die Welt ab 14:10 Uhr erfahren.

Daniel Craig als James Bond

