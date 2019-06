Perverser (49) filmte Bond-Girls am Klo

Ein 49-jähriger Mann wurde am Freitag verhaftet. Die Beamten der Thames Valley Police wirft ihm Voyeurismus vor. Der Perversling soll in den Pinewood Studios am Damenklo eine versteckte Kamera installiert haben. Er platzierte die Kamera auf jener Toilette, die die Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen des neuen Bond-Films benützen.

Laut "BBC" wurde die Kamera schon vor Freitag entdeckt. Am Donnerstag besuchte der Britische Thronfolger das Set des neuen James-Bond-Films, noch unter dem Namen "Bond 25" bekannt.

Es wäre naheliegend, dass das Set vor dem königlichen Besuch besonders genau durchsucht wurde. Es könnte also leicht sein, dass die Security nur deshalb die Kamera entdeckte.

"Wir nehmen diesen Fall sehr ernst. Wir haben ihn angezeigt und unterstützen die Polizei wo es geht in ihren Ermittlungen", so ein Sprecher der Pinewood Studios.



Mitarbeiter flüstern von "Fluch"

Der Bond-Dreh für das 25. Abenteuer des Spions mit der Lizenz zum Töten steht unter keinem guten Stern. Erst schmiss Regisseur Danny Boyle das Handtuch und wurde ersetzt. Dann verletzte sich Daniel Craig am Knöchel und fiel wochenlang aus. Erst musste der Dreh unterbrochen werden, dann wurde in der Zwischenzeit ohne Craig weitergedreht. Bei einem missglückten Stunt kam es zu drei Explosionen. Das Studio wurde beschädigt, ein Mitarbeiter verletzt. Auch intern sollen die Wogen hoch gehen. Regisseur-Ersatz Cary Fukunaga verärgerte alle Mitarbeiter und zettelte beinah eine Meuterei an. Er ließ alle drei Stunden warten, während er auf der Playstation zockte und wollte dann, dass die verlorene Zeit am Wochenende (in Großbritannien war das der Vatertag) nachgeholt wird.

Daniel Craig als James Bond

