Wird Lashana Lynch der nächste "James Bond"?

Und der neue Geheimagent im Dienste der britischen Königin hat es in sich. Denn es soll sich dabei um die britische Schauspielerin Lashana Lynch handeln.

Gelüftet soll dieses Geheimnis im momentan noch in der Produktion befindlichen Jubiläums-Bond werden. Wie ein anonymer "Movie Insider" britischen Medien verraten hat, gibt es im 25. Abenteuer eine Schlüsselszene, bei der den Zuschauern das Popcorn aus den Händen fallen wird.

Zu Beginn des neuen Films befindet sich Bond bereits im Ruhestand auf Jamaica, so die Quelle. "Es gibt eine Schlüsselzene ganz am Anfang des Films, wo M sagt 'Kommen Sie herein, 007'. Herein kommt dann Lashana, die schwarz, wunderschön und eine Frau ist". Bestätigt wurden die jüngsten Gerüchte allerdings noch nicht.

Die 31-jährige Lashana Lynch feierte als Kampfpiloten Maria Rambeau in "Captain Marvel" ihren filmischen Durchbruch. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten und sie wird tatsächlich der neue Bond, wäre das ein Meilenstein in der Geschichte der Kultfigur, die mit Daniel Craig bereits vom sechsten Schauspieler portraitiert wird.

(baf)