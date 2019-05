Run auf die Kinos: John Wick 4 bereits jetzt fix

"John Wick: Kapitel 3" (siehe Fotoshow oben) spielte am Startwochenende in Amerika über 93 Millionen Dollar ein und stieß die Avengers vom Kino-Thron. Dass Killer Keanu Reeves eine XXL-Geldmaschine ist, zeigt seine Wirkung.

Bei uns in Österreich startet John Wick 3 am 23.5., aber schon jetzt steht durch den US-Erfolg fest: Es wird einen Teil 4 geben.

"John Wick 4" soll im Mai 2021 in die Kinos kommen, wie "Variety" berichtet. Natürlich wird wieder Keanu Reeves in den schwarzen Anzug schlüpfen und seine Waffen durchladen.

Wick-Fans bekamen von Studio die frohe Botschaft per SMS:

"You have served. You will be of service. John Wick: Chapter 4 is coming – May 21, 2021."

"Du hast gedient. Du wirst zu Diensten sein. John Wick: Kapitel 4 kommt – 21. Mai 2021"

"Heute.at"-Kinoredakteur Leonard Dworschak ist Feuer und Flamme für den "genialen" "John Wick: Kapitel 3":

(lam)