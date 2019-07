Vom Profisport nach Hollywood 11. Juli 2019 09:55; Akt: 11.07.2019 10:31 Print

Kampfsport-Star als Sub-Zero in "Mortal Kombat"

Der erste Kämpfer in der Neuauflage der Videospiel-Verfilmung steht fest! Er war schon in "The Raid" und "Fast and Furious 6" zu sehen.