Jaden Smith verkörpert Kanye West in neuer Serie

Kanye West steigt nun ins TV-Business ein: Das Projekt heißt "Omniverse" ist als Anthologie-Serie geplant. Die erste Staffel erzählt von einem jungen Kanye West in einer alternativen Realität.

Jaden Smith spielt die Hauptrolle (Bild: Photo Press Service) Jaden Smith spielt die Hauptrolle (Bild: Photo Press Service)

Wie mehrere US-Medien berichten, soll Jaden Smith, der Sohn von Will Smith, die Hauptrolle übernehmen. Er wird die Serie gemeinsam mit Kanye West und dem US-Sender Showtime produzieren. Lee Sung Jin ("Silicon Valley") fungiert als Drehbuchautorin.

Jede Folge dauert ca. 30 Minuten

In einem Statement erklärt sie: "Ich bin sehr geehrt und gespannt darauf, eine alternative Welt zu präsentieren, die aus der Sicht eines jungen Mannes in einem Multiversum erzählt wird. Zufällig heißt der Mann auch Kanye West. 'Omniverse' spielt weder in unserer Welt noch in der Welt von Kanye West." Jede Folge hat eine Länge von nur 30 Minuten. Wann die Serie startet, ist nicht bekannt.

Kimye: Kim Kardashian, Kanye West und Kids

