Kelly McGillis: "Ich bin zu alt und fett für Top Gun"

Die mittlerweile 62-jährige Schauspielerin Kelly McGillis hat in einem Interview mit "Entertainment Tonight" darüber gesprochen, warum sie nicht in der Fortsetzung von "Top Gun" mit Hollywood-Star Tom Cruise (57) in der Hauptrolle zu sehen sein wird.

Im Original von 1986 spielt sie die toughe Ausbildnerin Charlotte "Charlie" Blackwood, die mit ihrem Schüler Pete "Maverick" Mitchell eine Beziehung eingeht. Für eine Teilnahme am zweiten Teil, der 2020 in die Kinos kommen wird, wurde sie nicht gefragt.

"Ich bin alt und ich bin fett und schaue meinem Alter entsprechend aus. Das ist nicht das, worum es in der ganzen Szene geht", sagt McGillis gegenüber dem Magazin. Sie sei trotzdem froh darüber, sich in ihrer Haut wohl zu fühlen.

Neue Liebe Jennifer Connelly

An der Seite des tollkühnen Piloten Maverick wird in "Top Gun 2" nun Jennifer Connelly (48) zu sehen sein. Sie holte für ihre Rolle in dem Drama "A Beautiful Mind" einen Oscar als beste Nebendarstellerin.

