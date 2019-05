Kinogutscheine für GRETA gewinnen

Frances (Chloë Grace Moretz), eine naive junge Frau, die in New York ihr Glück versuchen möchte, findet in der U-Bahn eine Handtasche. Ohne zu zögern macht sie sich auf die Suche nach der rechtmäßigen Besitzerin. Diese entpuppt sich als Greta (Isabelle Huppert), eine etwas seltsame Pianistin mit einer Vorliebe für romantische Musik und einem verzweifelten Bedürfnis nach Gesellschaft.

Frances hat kürzlich ihre Mutter verloren und fühlt sich von ihrem Vater entfremdet; Greta hat ihren Ehemann verloren und ihre Tochter lebt weit entfernt. Die beiden werden schnell Freunde - aber diese Freundschaft offenbart bald dunklere Seiten, als Gretas Fixierung auf Frances eskaliert.

Der Trailer von "Greta":

Das Gewinnspiel ist bis 16. Mai 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

