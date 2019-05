Kinotickets für ASBURY PARK gewinnen

"For one night only" kommen die Rock-Legenden Bruce Springsteen, Steven Van Zandt und Southside Johnny am 22. Mai 2019 auf die Kinoleinwand und erzählen in "Asbury Park: Riot, Redemption, Rock'n'Roll" die einzigartige Entstehungsgeschichte des legendären Jersey-Sound.

Die Musikdokumentation zeigt die spannende Geschichte der lange von Unruhen erschütterten Stadt Asbury Park und von der Kraft der Musik, eine gespaltene Gemeinschaft zu vereinen. Maßgeblich zur Vereinigung beigetragen haben die "Asbury Söhne" Bruce Springsteen, Steven Van Zandt und Southside Johnny, die den legendären Jersey-Sound geprägt haben.

In "Asbury: Riot, Redemption, Rock'n'Roll" begeben sich die Musiklegenden zurück in den sagenumwobenen Nachtclub Upstage, in dem ihre Karrieren einst begannen und geben in Interviews exklusive Einblicke. Außerdem enthält dieses einmalige Kinoevent ein bisher unveröffentlichtes und heute bereits legendäres Konzert, bei dem Van Zandt, Southside Johnny und Springsteen im ausverkauften Paramount Theatre auftraten.

Am Mittwoch, den 22. Mai 2019, um 20 Uhr zeigt Cineplexx den Film in der Millennium Kinowelt (Wehlistraße 66, 1220 Wien) in englischer Originalversion mit deutschen Untertiteln, sowie im Artis International (Schultergasse 5, 1010 Wien) in englischer Originalversion mit englischen Untertiteln.

