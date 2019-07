Daniel Craig ermittelt in Komödie "Knives Out"

Sowohl Handlung und auch die Besetzung blieben bis zuletzt unter Verschluss und wurden der Öffentlichkeit nicht verraten. Doch am Dienstagnachmittag war es endlich so weit und der erste Trailer von "Knives Out" erblickte das Licht der Welt.

Die ersten Bewegtbilder von "Knives Out" versprechen einen spaßigen Mystery-Krimi in bester Agatha-Christie-Manier. Mit Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Katherine Langford ("13 Reasons Why"), Michael Shannon und Don Johnson konnte Rian Johnson zahlreiche Top-Stars für seinen Film gewinnen.

Mysteriöser Mordfall

Inhaltlich geht es um den mysteriösen Mord an dem bekannten Schriftsteller und Patriachen Harlan Thrombey (Plummer). Der wird kurz nach seinem 85. Geburtsag in seinem Herrenhaus tot aufgefunden. Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) übernimmt die Ermittlungen und trifft bald auf die zerrüttete Familie Thrombeys und dessen Bedienste. In einem Netz aus Lügen und Intrigen muss er den Täter ausfindig machen. Dank viel Zynismus kommt der Spaß dabei für die Kinozuschauer nicht zu kurz.

Der Film startet am 27. November 2019 in den USA in den Kinos.

(baf)