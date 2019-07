Disney zeigt neue Portraits vom "König der Löwen"

Lange dauert es nicht mehr, dann startet der Disney-Klassiker "König der Löwen" in den Kinos. Alleine in den USA wird der Realverfilmung ein lukratives Startwochenende von rund 150 Millionen Dollar vorhergesagt.

Kurz vor dem Erscheinungsdatum kurbelt man bei Disney die Promo-Maschine noch einmal so richtig an. Am Dienstag wurden neue Charakterposter veröffentlicht, auf denen jeweils die Savannenbewohner samt den Stars, die ihnen ihre Stimme leihen, zu sehen sind.

Simba und Donald Glover, Nala und Beyoncé, Scar und Chiwetel Ejiofor und das spaßige Trio Timon (Billy Eichner), Pumbaa (Seth Rogan) und Zazu (John Oliver) sind auf den Bildern zu sehen.

Außerdem teilte Disney ein kurzes Featurette, in dem man Interviews und Behind the Scene-Eindrücke zu sehen bekommt.

Der Aufstieg vom Löwenjungen Simba zum König der Savanne ist ab 17. Juli in den heimischen Kinos zu sehen.

