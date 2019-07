Eberhofer ermittelt jetzt ohne Leberkäs-Semmeln

"Leberkäsjunkie" heißt das mittlerweile sechste Abenteuer, das die Idylle am bayrischen Land trübt und Wirbel in die sonst so verschlafenen Straßen des fiktiven Kaffs Niederkaltenkirchen bringt. Die Handlung ist schnell erzählt. Nach einem Brand in ener Pension wird eine verkohlte Frauenleiche entdeckt. Inspektor Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) muss sich der Geschichte annehmen, obwohl er die Dienstlederjacke dank seiner ständigen Völlerei nicht mehr ganz fit durch die Gegend trägt. Der Arzt verbietet ihm fettiges Essen und Alkohol. Ob sich der Genussmensch an die Gesundheitsvorgaben halten wird?

Nachdem die Pathologie (Michael Ostrowski) bestätigt hat, das die junge Frau nicht einfach nur so verbrannt ist, sondern zuvor mit einem schweren Gegenstand erschlagen und danach angezündet wurde, wird auch Kaufhausdetektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) in den Fall involviert.

Trailer von "Leberkäsjunkie"



Mit dem Dorf-Fußballstar Buengo (Castro Dokyi Affum), der Mutter der Toten (Anica Dobra) und dem besten Freund der Toten (Manuel Rubey) hat man rasch drei Verdächtige ausgemacht. Doch die Ermittlungen verlaufen wie immer etwas chaotisch, ehe sich am Schluss doch der Geistesblitz auftut und man den Fall auflösen kann.

Zwischen den knallharten Ermittlungen sorgen die Nebenhandlungen für spaßige Auflockerung. Unter anderem lädt Susi (Lisa Maria Potthoff) Baby Paul am Eberhofer-Hof ab, um sich für eine Prüfung vorbereiten zu können. Franz hat seinen Sohn deshalb bei den Dienstausflügen natürlich stets dabei.

Rezept funktioniert weiterhin

Obwohl es bereits der sechste Fall für Dorfpolizist Franz Eberhofer ist, funktioniert das Rezept immer noch, wenn auch nicht ganz so gut wie bei so manchem der Vorgängerfilme. Fans der Filmserie, die auf den Romanvorlagen von Rita Falk basieren, kommen wieder voll auf ihre Kosten. Alles in Niederkaltenkirchen wirkt schon schwer vertraut und teilweise vorhersehbar. Dennoch wissen beliebte Protagonisten wie Papa Eberhofer (Eisi Gulp) Installateur Flötzinger (Daniel Christensen) oder Dienststellenleiter Moratschek (Sigi Zimmerschied) zu überraschen.

Als Einsteigerfilm ist "Leberkäsjunkie" nicht zu empfehlen, man sollte sich zuvor schon die ersten fünf Teile zu Gemüte führen, da man ansonsten über viele wichtige Details und den Aufbau der Charakere und deren Beziehungen untereinander nicht informiert ist.

In der Buchreihe von Rita Falk steht "Leberkäsjunkie" an siebenter Stelle, das "Zwetschkendatschikomplott" wurde übersprungen oder ausgelassen. Mit der "Weißwurstconnection", dem "Kaiserschmarrndrama" und dem "Gugelhupfgeschwader" hat die 55-jährige Autorin aber noch drei weitere Eberhofer-Asse im Ärmer, die auf eine Verfilmung warten. Und aus dem bisherigen Erfolg der Filme zu schließen steht dem nichts im Weg.

