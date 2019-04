Leere Sitze beim Presse-Event der "Avengers"

Die Pressekonferenz zum Comic-Blockbuster "Avengers-Endgame", die am Sonntag (7. April) in Los Angeles stattfand, zeigte einmal mehr, wie viel Aufwand und Liebe zum Detail die Marvel Studios in ihr Kino-Universum stecken.

Während sich die Stars rund um Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America) und Chris Hemsworth (Thor) stellten sich den Fragen der Reporter, blieben zahlreiche Sessel auf dem Podium leer – zu Ehren jener Superhelden, die in "Infinity War" ihr Leinwandleben ließen.

Darauf spielte auch Moderator Jon Favreau (der Regisseur von "Iron Man", der in den "Avengers"-Filmen als Tony Starks Bodyguard Happy zu sehen ist) in seiner Eröffnungsrede an (via "Indie Wire"):

"Es ist klar, dass die Dinge im Marvel Cinematic Universe nach 'Infinity War' ein wenig anders aussehen. Nach dem Fingerschnippen [mit dem Bösewicht Thanos die Hälfte aller Lebenwesen im Universum auslöschte, Anm.] gibt es einige leere Sitze."

Dass die "gefallenen" Helden unwiederbringlich aus dem MCU verschwunden sind, scheint höchst unwahrscheinlich. Ob Thanos' Opfer zurückkehren, wird sich spätestens am 24. April zeigen. Dann nämlich startet "Avengers: Endgame" in den österreichischen Kinos.

