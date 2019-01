Leslie Jones ärgert sich über "Ghostbusters"-Film

Schauspielerin Leslie Jones ist darüber sogar sehr verärgert. Die 51-Jährige spielte eine Rolle im Reboot von 2016, bei dem das Team der Geisterjäger aus Frauen bestand. Die geplante Fortsetzung ignoriert den Kassenflop. Und das scheint Jones sauer aufzustoßen.

Auf Twitter machte sie ihrem Ärger Luft. "So verletzend. Scheiß auf uns. Wir zählen nicht", schrieb sie in einem Tweet. "Das ist etwas, was Trump tun würde. (Stimme von Trump) 'Machen wir Ghostbusters neu, besser mit Männern, wird groß werden. Diese Frauen sind keine Ghostbusters, so nervig".



Vor wenigen Tagen hat Regisseur Jason Reitman, der Sohn von Kult-Filmemacher Ivan Reitman, bestätigt, dass er an "Ghostbusters 3" arbeitet. Auch ein kurzer Teaser des Films, der 2020 in die Kinos kommen soll, wurde schon veröffentlicht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)