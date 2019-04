Mark Hamill "verrät", wer im Star-Wars-Trailer lacht

Am Freitag wurde der erste Trailer für den kommenden Star-Wars-Film "Rise of Skywalker" veröffentlicht. Die Fans überschlagen sich natürlich mit Theorien und Deutungen auch noch so kleiner Details des knapp zwei Minuten langen Videoclips.

Vieldiskutiert ist vor allem das boshafte Lachen, das am Ende des Trailers zu hören ist und auf den Imperator aus den alten Filmen hindeutet.

Skywalker-Darsteller mark Hamill – der immer einen guten Schmäh auf Lager hat – hat auf Twitter gleich "enthüllt", wer da lacht.



Mystery of who's laughing at the end of the trailer: SOLVED.#JediJoker pic.twitter.com/QUGmagYU2A — Mark Hamill (@HamillHimself) 13. April 2019

Seinen Fans präsentiert er einen Zeichentrick-Joker in Jedi-Montur und mit Lichtschwert. Hamill hat in der Batman-Zeichentrickserie nämlich den Joker gesprochen.

Auch wenn es wohl kein Star-Wars/Batman-Crossover werden wird, so wird zumindest Mark Hamills Stimme im neuen Film zu hören sein, wenn man dem Trailer glaubt.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(hos)