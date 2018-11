Das sagt Marvel über Stan Lees künftige Cameos...

Der große Stan Lee ist tot. Am 12. November verstarb der Comicautor im in Los Angeles. Bis jenseits der 90 hatte es sich Lee nicht nehmen lassen, Gastauftritte in Produktionen der Marvel Studios zu absolvieren. Kevin Feige, der Boss der Produktionsfirma, erinnert sich im Gespräch mit "The Hollywood Reporter" an Stan the Man.

Kevin Feige am 28. Oktober 2013 bei der Premiere von "Thor 2" in Berlin. (Bild: Photo Press Service) Kevin Feige am 28. Oktober 2013 bei der Premiere von "Thor 2" in Berlin. (Bild: Photo Press Service)

"Es war immer ein Feiertag am Set, wenn er kam, um seine Cameos zu drehen. So sehr inspirierte er die Leute", erklärt Feige. "Ob es nun der Anfang, die Mitte oder das Ende der Dreharbeiten war, die Energie schoss in die Höhe, wenn er ans Set kam. Das sind meine stärksten Erinnerungen. Und so sehr wir und das Publikum seine Cameos liebte, so sehr hat sie Stan geliebt und was stolz darauf."

Posthume Auftritte

Zahlreiche Comic-Movies mit Marvel-Beteiligung sind derzeit in Arbeit. 2019 kommen "Avengers 4" und "Captain Marvel" in die Kinos, noch diesen Dezember erscheint Sonys animierter "Spider-Man". Dass Stan Lee in einem oder mehreren dieser Streifen zu sehen sein wird, ist wahrscheinlich. Kevin Feige will jedoch nichts vorwegnehmen: "Eines der vielen Dinge, die ich von Stan gelernt habe, war, dass jeder eine Überraschung liebt."

Eine Hommage ist jedenfalls fix eingeplant, auch wenn die wahre Ehrerbietung ohne Lees Konterfei auskommen würde. "Wir werden uns einen angemessenen Weg einfallen lassen [ihn zu ehren], aber in den mittlerweile 18 Jahren, die ich bei Marvel bin, war der angemessene Weg, den umwerfenden Charakteren und Geschichten, die er erschaffen hat, gerecht zu werden. Und wir werden damit fortfahren."

Legende

"Er war ein 95-jähriger Mann, ich bin realistisch, aber er war auch Stan Lee", so Feige. "Er ist eine mythologische Legende, die mehr vor Energie sprühte als ich, seit dem ersten Tag, als wiruns begegnet sind. Ein Teil von mir dachte, er würde für immer leben."

