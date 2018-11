Pika! Hier wird "Deadpool" zu einem Pokémon

2019 kommt nach mehreren Animationsfilmen das erste Live-Action-Pokémon-Abenteuer "Meisterdetektiv Pikachu" in die Kinos. Im englischen Original ist Ryan Reynolds (Deadpool) als Pikachu zu hören.

Basiert auf Game

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Videospiel und auch die Story ist ähnlich: Als Top-Privatdetektiv Harry Goodman auf mysteriöse Art verschwindet, macht sich sein Sohn Tim (Justice Smith) auf, zum ihn zu finden. Unterstützt wird dabei von er von Harrys früherem Pokémon-Partner Pikachu.

"Meisterdetektiv Pikachu" spielt auf den neonbeleuchteten Straßen von Ryme City – einer Metropole, in der Menschen und Pokémon Seite an Seite leben. Im Zuge dessen werden viele bekannte Monster "realistisch" in Szene gesetzt.

Der Film startet im Mai in den heimischen Kinos.

