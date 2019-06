Wird Melissa McCarthy zur Disney-Hexe Ursula?

Während mit "König der Löwen" nach "Aladdin" in wenigen Wochen die nächste Realverfilmung eines absoluten Disney-Meisterwerks in die Kinos kommt, arbeitet man im Hintergrund bereits an der Adaptierung des nächsten Leinwand-Klassikers.

"Arielle - Die kleine Meerjungfrau" soll von Drehbuchautor Rob Marshall von der Trickfilmwelt in die reale Welt umgesetzt werden. Viel mehr ist momentan noch nicht bekannt. Außer, dass Melissa McCarthy die Roller der bösen Seehexe Ursula übernehmen soll.

Vor der 48-jährigen Schauspielerin wurde allerdings schon Lady Gaga mit der Rolle in Verbindung gebracht. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob an dem Besetzungsgerücht tatsächlich etwas dran sein sollte.

(baf)