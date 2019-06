Miss Moneypenny ballert sich als Cop durch Detroit

Als Neuling bei der Exekutive hat frau es nicht leicht, vor allem als Afroamerikanerin in den Problembezirken von Detroit. "Du bist nicht mehr schwarz", wird einer Polizistin (Naomie Harris) während ihrer ersten Schicht erklärt, "du bist jetzt blau."

In ihrer alten Nachbarschaft weiß man die blaue Uniform nicht zu schätzen, bei ihren Kollegen muss sich die junge Frau aber erst beweisen. Als sie mit ihrer Body-Cam eine Handvoll dreckiger Cops als Mörder entlarvt, ist plötzlich halb Detroit hinter ihr her.

"Black and Blue" ist ein Cop-Thriller in modernem Gewand, mit starken Anleihen aus dem Kriegsfilm-Genre. Zwischen die Fronten geraten, muss die Heldin Moral und Überlebenstalent beweisen, um die Todeszone nicht in einem Leichensack zu verlassen.

Der erste Trailer des Films verspricht Hochspannung und offenbart eine hochkarätige Besetzung. Neben Naomie Harris ("James Bond 007: Skyfall", "Moonlight") sind unter anderem Frank Grillo ("Captain America: The Winter Soldier"), Tyrese Gibson ("Fast & Furious 8") und Mike Colter ("Luke Cage") in dem Thriller zu sehen.

"Black and Blue" startet Ende September 2019 in den österreichischen Kinos.

