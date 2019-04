Mit vier Jahren Verspätung wird Franco-Film gezeigt

Bereits 2015 stellte James Franco seine Tragikomödie über einen Schauspieler, der an einem Wendepunkt des Filmgeschäfts in Hollywood ankommt, auf dem Toronto International Film Festival vor. Der Verleih Alchemy sicherte sich daraufhin die Rechte an "Zeroville", ging jedoch wenige Monate später in Konkurs.

Der Streifen wurde nie veröffentlicht, scheint jetzt aber doch noch eine Chance zu bekommen. Laut "Deadline" erstand myCinema die Vertriebsrechte. Das Unternehmen bietet Filme online an, Kinos können Lizenzen für die Ausstrahlung erstehen.

"Zeroville" basiert auf einem Roman von Steve Erickson. Unter anderem sind Seth Rogen, Megan Fox, Joey King, Will Ferrell, Dave Franco, Danny McBride, Jacki Weaver und James Franco selbst in dem Film zu sehen. Ob er auch in Österreich ausgestrahlt wird, ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)