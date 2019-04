Zweites Bond-Girl stirbt innerhalb von zehn Tagen

Am 2. Dezember im jugoslawischen Nis (heute Serbien) geboren, spielte Nadja Regin in den Fünfzigern und Sechzigern in über 40 Filmen und TV-Serien mit. In Erinnerung bleibt die Aktrice vor allem durch ihre Rollen in zwei Bond-Streifen. Die traurige Nachricht von Regins Ableben wurde über den offiziellen Twitter-Account der Filmreihe verbreitet.

"Mit großer Trauer haben wir erfahren, dass Nadja Regin im Alter von 87 Jahren verstorben ist", heißt es in dem Tweet. "Nadja war in zwei Bond-Filmen zu sehen, 'Liebesgrüße aus Moskau' und 'Goldfinger'. Unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei ihrer Familie und ihren Freunden."

Nadja Regin

Innerhalb kürzester Zeit ist somit das zweite Bond-Girl aus "Goldfinger" verschieden. Erst am 31. März hatte der oo7-Twitter-Account vom Tod Tania Mallets berichtet.

Tania Mallet

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)