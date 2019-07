Neue Regie & neue Chance für "Sherlock Holmes 3"

2009, ein Jahr nach dem ersten "Iron Man", spielte Robert Downey Jr. erstmals Sherlock Holmes. Seine Version des Meisterdetektivs blieb den Romanen von Sir Conan Arthurs Doyle zumindest in Bezug auf den zeitlichen Kontext treu. Regisseur Guy Ritchie legte "Sherlock Holmes" als Mix aus Komödie, Krimi und Actioner an. Er betonte die schlagkräftige, abenteuerliche Seite des genialen Ermittlers.

2011 kam ein Sequel ("Spiel im Schatten") in die Kinos, danach waren sowohl der Filmemacher, als auch sein Hauptdarsteller lange zu beschäftigt, um einen dritten Teil ins Rollen zu kriegen. Jetzt ist die Fortsetzung zwar bestätigt, Guy Ritchie aber nicht mehr an dem Projekt beteiligt.

Bilder von Guy Ritchie

Einem Bericht von "Movie Web" zufolge, erbt Dexter Fletscher den Regieposten. Der gebürtige Londoner machte Karriere als Schauspieler und war etwa in Guy Ritchies Spielfilmdebüt "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" ("Bube, Dame, König, grAS") zu sehen. Inzwischen genießt Fletcher aber auch als Regisseur einen hervorragenden Ruf. Zuletzt inszenierte er das Elton-John-Biopic "Rocketman".

"Sherlock Holmes 3" soll im Dezember 2021 in den Kinos starten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)