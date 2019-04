Neuer Trailer für die Men and Women in Black

Agent M (Tessa Thompson) war nicht immer bei den MIB angestellt. 20 Jahre hat sie gebraucht, um die streng geheime Behörde ausfindig zu machen und bei ihr eine Anstellung zu finden, nun muss sie sich in der Welt der Aliens auf Erden zurecht finden.

Dabei soll ihr neuer Kollege Agent H (Chris Hemsworth) helfen. Von einer gemächlichen Einschulung kann aber keine Rede sein. Gemeingefährliche Formwandler bedrohen den blauen Planeten und haben sogar de Men in Black infiltriert. Viel Vergnügen mit dem neuen Trailer:

"Men in Black International" startet am 13. Juni 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)