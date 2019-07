Premierentickets für den neuen Tarantino in Berlin

Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist. Auch TV-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt) müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen.

Informationen zum Gewinnspiel:

Die Berlin-Premiere von "Once Upon a Time... in Hollywood" findet am Donnerstag, 1. August 2019 im CineStar im Sony Center, Potsdamer Strasse 4, 10785 Berlin statt. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr, das Screening beginnt um 19.30. Der Film wird in englischer Fassung mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Der Gewinner wird mit einer Begleitperson im THE MANDALA HOTEL (Potsdamer Straße 3, 10785 Berlin) untergebracht. Ein Frühstück am 2. August ist im Gewinn inbegriffen. Die Transferkosten zum/vom Flughafen Wien bzw. zum/vom Flughafen Berlin sind selbst zu übernehmen.

Der Trailer von "Once Upon a Time... in Hollywood":

Das Gewinnspiel ist bis 25. Juli 2019 (08.00 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

