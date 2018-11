Hund Max muss in "Pets 2" zum Tierarzt

"Pets" war im Jahre 2016 mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 800 Millionen Dollar der Kinohit schlechthin!

"Pets 2" kommt ins Kino

Am 4. Juli 2019 startet das Sequel "Pets 2" (Original: "The Secret Life of Pets 2"), das wieder von Chris Renaud inszeniert wird, in den österreichischen Kinos. Das Drehbuch stammt erneut von "Minions"-Autor Brian Lynch.

Max & Co müssen zum Tierarzt

Wie der erste Teil, dreht sich auch die Fortsetzung, um Jack Russel Terrier Max (deutsche Stimme: Jan Josef Liefers) und seine Freunde. Doch diesmal bekommen wir einige neue Haustiere zu Gesicht, außerdem stehen die Tierchen unter der Aufsicht ihrer Besitzer.

Ein erster Teaser-Trailer verrät, dass Max zu einem Tierarzt, der sich um verhaltensgestörte Tiere kümmert, gebracht wird. Dort trifft er neben einem verhaltensgestörten Hamster auch auf zwei Katzen. Zu den Original-Synchronsprechern zählen unter anderem Patton Oswalt (statt Louis C.K.), Kevin Hart, Jenny Slate, Eric Stonestreet und Harrison Ford.

Trailer zum ersten Teil von "Pets"



(red)