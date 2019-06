Rebel Wilson für geheimes Projekt in Österreich

"Wir arbeiten hier an einem geheimen Projekt, aber natürlich hatten wir am Wochenende auch ein bisschen Spaß bei Narzissenfest und in Hallstatt. Das Salzbergwerk war super cool", schrieb die 39-Jährige zu einigen Fotos auf ihrem Instagram.

Auf den Bildern ist sie unter anderem mit Musikern der Musikkapelle Bad Aussee zu sehen. Die Schauspielerin, die man aus Filmen wie "Pitch Perfect" oder "Brautalarm" kennt, scheint sich in die Landschaft des Salzkammerguts verliebt zu haben.

Zu einem anderen Foto, das sie auf einem Steg am Altausseer See zeigt, streute sie der Schönheit der Natur verbale Rosen. "Es ist so verdammt schön in Österreich", schrieb sie.

Was hinter dem geheimen Projekt steckt, wegen dem sie in der Steiermark ist, bleibt bislang, nona, geheim.

