Schauspieler Rolf Hoppe ist gestorben

Der deutsche Theater- und Filmschauspieler Rolf Hoppe ist vergangenen Mittwoch (14.11.) im Alter von 87 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit. Details zu der Todesursache sind nicht bekannt.

Hoppe feierte sein Filmdebüt im Jahr 1963 in "Jetzt und in der Stunde meines Todes". Danach folgte eine Rolle nach der anderen, unter anderem in Václav Vorlíčeks Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973). Er zählte zu den bekanntesten Schauspielern in der DDR.

Hoppe spielte im Oscar-Film "Mephisto" mit

Internationale Bekanntheit erlangte der gebürtige Thüringer 1981 durch seine Darstellung des Nazi-Ministerpräsidenten Hermann Göring in dem "Mephisto", der ein Jahr später den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhielt. Danach spielte er, unter anderem in Peter Schamonis Spiel Film "Frühlingssinfonie"( 1983), Comedian Harmonists (1997) und "Alles auf Zucker!" (2004) mit.

Von 1994 bis 2003 war er zudem in einigen Filmen der Kult-Krimireihe "Tatort" zu sehen sowie in Fernsehserien wie "SOKO Kitzbühel" und "Kommissar Rex". Auch auf der Bühne feierte Hoppe Erfolge. Bei den Salzburger Festspielen verkörperte er mehrmals den "Mammon" im "Jedermann". 1995 gründete er in Dresden sein eigenes Jahr.

Mehrere Preise gewonnen

Erst vergangenes Jahr gewann Hoppe gleich mehrere Preise, unter anderen den Märchenfilmfestival-Preis und den Orden des Dresdner Semperopernballs. Daneben wurde er in den 90er Jahren unter anderem mit dem Lessing Preis des Freistaates Sachsen und Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet.

