Sam Raimi plant einen neuen "Tanz der Teufel"

Die Szene, in der Zombie-Jäger Ash (Campbell) gegen seine eigene, vom Bösen besessene Hand kämpft und sie schließlich mit einer Kettensäge abtrennt (das Gerät schnallt er sich anschließend auf den Armstumpf), zählt zu den großen Klassikern des Horror/Comedy-Genres...

Die dreiteilige "Tanz der Teufel"-Reihe (im amerikanischen Original: "The Evil Dead") genießt seit Anfang der Achtziger Kultstatus. Regisseur und Drehbuchautor Sam Raimi feierte später große Erfolge mit der ersten "Spider-Man"-Trilogie. 2013 widmete er sich erneut seiner Untoten-Saga, produzierte 2013 ein Kino-Remake (Regie: Fede Álvarez) und von 2015 bis 2018 eine TV-Serie ("Ash vs Evil Dead") über wandelnde Leichen und boshafte Dämonen.

Ash vs. Evil Dead

Laut "Bloody Disgusting" hat Sam Raimi auch jetzt noch nicht genug von den Zombies aus dem Necronomicon. "Wir arbeiten derzeit an ein paar Ideen", erklärte der Filmemacher, der für Teil vier der Original-Reihe auch Hauptdarsteller Bruce Campbell mit an Bord holen möchte. Der wollte dem "Tanz der Teufel" eigentlich endgültig den Rücken kehren, spricht nun aber mit Raimi und Produzent Rob Tapert über eine potentielle Fortsetzung.

"Ich wäre begeistert, würde Bruce Campbell seine Pensionspläne noch einmal überdenken und für die ursprüngliche 'Evil Dead'-Reihe zurückkehren", so Raimi. "Macht er das nicht, würde ich mich freuen, wenn Fede [Álvarez] zurückkommt, um das Sequel zu machen... aber er ist mittlerweile so eine große Nummer. Er ist so erfolgreich, ein gefragter Künstler, also denke ich nicht, dass er dafür zu haben wäre."

Álvarez' Remake spielte laut Raimi im selben Universum wie die früheren Filme, könnte also auch in den neuen Film integriert werden. Im nächsten halben Jahr soll sich die Zukunft der "Evil Dead"-Reihe entscheiden.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)