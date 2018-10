Schneepflugfahrer Liam walzt Verbrecher platt

Schneepflugfahrer Nels (Liam Neeson) und seine Frau (Laura Dern) stehen in der Pathologie und blicken auf die Leiche ihres Sohnes. "Er ist tot", stellt der Gerichtsmediziner überflüssigerweise fest, und auch der fröhliche Song, der die Szene im Vorschau-Clip untermalt, will so gar nicht zum Gezeigten passen. "Hard Powder" (Originaltitel: "Cold Pursuit") ist ein Mix aus blutigem Thriller und bitterböser Komödie.

Der Trailer von "Hard Powder":



Weil sein Bub von Drogenboss Viking (Tom Bateman) ermordet wurde, bringt Nels der Reihe nach die Handlanger des Gangsters um. Der vermutet dahinter seinen Kontrahenten White Bull, und ein Krieg entbrennt zwischen den verfeindeten Banden.

"Hard Powder" startet am 1. März 2019 in den österreichischen Kinos. Der Film basiert auf dem skandinavischen Streifen "Einer nach dem anderen" mit Stellan Skarsgård und Bruno Ganz:

