Schockmoment beim Dreh von "Star Wars IX"

Ihn bekam die Weltöffentlichkeit zuallererst von der neuen "Star Wars"-Ära zu sehen - die erste Szene des ersten Trailers von "Episode VII: Das Erwachen der Macht" gehörte John Boyegas Finn. Mittlerweile ist der britische Schauspieler schon ein alter Hase, was das "Krieg der Sterne"-Universum anbelangt. Darum überrascht sein letzter Eintrag auf Instagram umso mehr:

"Großartiger Arbeitstag am Set!! Das ganze Team hat sich selbst gepusht, um etwas visuell völlig Verrücktes zu erschaffen! Ich hatte viele Schockmomente am Set, aber keinen wie heute, und ich kann's kaum erwarten, dass ihr erfahrt, warum," kommentierte Boyega ein Bild seiner Hände. Als Hashtah fügte er noch Finns alte Stormtrooper-Kennung hinzu.

Geheimhaltung

Bis Lucasfilm und Mutterkonzern Disney anders entscheiden, müssen die Fans mit solch minimalistischen Informations- und Fotoschnipseln auskommen. Am Set von Epsiode IX herrscht die höchste Geheimhaltungsstufe.

Die Geschichte zu Boyegas größtem Schockmoment bleibt vorerst also noch unter Verschluss. Spätestens am 19. Dezember 2019 wird das Geheimnis aber gelüftet. Dann nämlich startet "Star Wars: Episode IX" in den österreichischen Kinos.

Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi

(lfd)