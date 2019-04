Schon wieder spoilert ein Spielzeug die "Avengers"

Vermeintlich unbeabsichtigt kommen immer mehr Infos zum Blockbuster des Jahres ans Licht. Wieder mal ist es ein Spielzeug, das mehr verrät als gewollt. Erst sorgte ein Lego-Set für einen Spoiler, nun ist es eine Actionfigur.

Besondere Ausstattung

Die Firma Hot Toys hat Bilder ihrer neuen "Avengers"-Produkte veröffentlicht. Auffällig ist dabei vor allem Superschurke Thanos. Der trägt als Plastik-Ausgabe nämlich eine Waffe, die bislang nicht im Kino zu sehen war.

Zumindest als Spielzeug ist Thanos (im Film von Josh Brolin per Motion Capturing verkörpert) mit einem riesigen Doppelschwert ausgestattet. Ob er dieses tatsächlich auch in "Avengers: Endgame" schwingt, erfahren wir spätestens am 24. April 2019. Dann startet die Comicverfilmung in den österreichischen Kinos.

