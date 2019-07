Schwerer Unfall stoppt "Fast & Furious 9"-Dreh

Derzeit entsteht in den Filmstudios von Warner Bros. im englischen Hertfordshire der neunte Teil der "Fast & Furious"-Reihe. Nach einem schweren Unfall am Set wurde der Dreh jedoch unterbrochen und die Crew nachhause geschickt.

Laut dem britischem Boulevard-Blatt "The Sun" zog sich Vin Diesels Stunt-Double beim Sprung von einem Balkon lebensgefährdende Verletzungen zu. Ein gerissenes Sicherungskabel soll für die Tragödie verantwortlich sein. Statt langsam zu Boden zu gleiten stürzte Joe Watts neun Meter in die Tiefe und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

"Joe hat eine schwerwiegende Kopfverletzung erlitten und wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt", erklärte Tilly Powell, die Verlobte des Stuntmans via Facebook. "Er ist stabil und wird die ganze Nacht lang streng überwacht."

Der Vorfall wurde von den Filmkameras festgehalten, das Material an die Polizei ausgehändigt. Ein Insider berichtet, dass Vin Diesel "Sekunden" nach dem Sturz am Set war. "Er sah aschfahl aus, stand völlig unter Schock und hielt mühsam die Tränen zurück. Er hat gesehen, was passiert ist."

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Stunt-Double von Vin Diesel zu Schaden kommt. Bei den Dreharbeiten von "xXx" (2002) verstarb der Stuntman Harry O'Connor.

