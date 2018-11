Shere Khan stielt Mogli im neuen Trailer die Show

In Hollywood ist es durchaus üblich, denselben Stoff zeitgleich in separate Filme zu verpacken (man erinnere sich etwa an die Todesasteroiden aus "Deep Impact" und "Armageddon", die 1998 ins Kino kamen). Die Frage "Wer macht's besser?" ist dabei genauso entscheidend wie jene nach der schnelleren Veröffentlichung. In beiden Fällen hat man mit Disney den denkbar härtesten Konkurrenten.

Der Produktionsgigant brachte sein umjubeltes "Jungle Book" bereits 2016 heraus; ein zweiter Teil ist bereits in Planung. Warners "Mogli: Legende des Dschungels" verzögerte sich um ein paar Jährchen; nun ist der Film bei Netflix gelandet. Ab 7. Dezember ist die Literatur-Adaption auf dem Streaming-Portal verfügbar und wird in ausgewählten Kinos gezeigt.

Der neue Trailer von "Mogli: Legende des Dschungels":

Ein Tiger zum Fürchten

Düsterer (aber trotzdem jugendfrei) soll diese Fassung der berühmten Erzählungen von Rudyard Kipling werden, und das ist im neuen Trailer zumindest beim Auftritt von Shere Khan zu merken. Der faucht Mogli so bösartig an wie nie zuvor.

Promi-Stimmen

Der vernarbte Tiger wird im O-Ton von Benedict Cumberbatch gesprochen. Auch der Rest des Voice-Casts kann sich hören lassen. Andy Serkis gibt Balu, den Bären, Cate Blanchett wird zur Schlange Kaa und Christian Bale leiht Panther Bagheera seine ausdrucksstarke Stimme.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)