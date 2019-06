So kehrt Mark Hamill in die "Star Wars"-Saga zurück

ACHTUNG, der folgende Text enthält Spoiler für "Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi" und die Fortsetzung "Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers"!

Old Man Luke war im letzten Teil der "Krieg der Sterne"-Saga kaum wiederzuerkennen. Der einstmals strahlendste Held des Universum hatte den Glauben an das Gute verloren und sich als Alien-melkender Eremit auf eine einsame Insel mitten im Nirgendwo verkrochen.

Viele Fans der Saga zeigten sich entsetzt. Das Ende von Episode VIII ließ sie danach aber erst recht auszucken. Per Astralwanderung legt sich Luke gewaltlos mit dem Bösewicht Kylo Ren (Adam Driver) an, wird dadurch aber so geschwächt, dass sich sein Körper in einem lauen Lüfterl auflöst.

Das war's mit dem legendären Jedi. Auf der Besetzungsliste von Episode IX findet man Mark Hamills Namen aber trotzdem. Wer mit der "Star Wars"-Folklore vertraut ist, weiß, dass verstorbene Jedi-Ritter als sogenannte Machtgeister ins Reich der Lebenden zurückkehren können. Ein solches Da capo wurde auch für Luke erwartet. Hamill selbst liefert nun die Bestätigung.

Machtgeist im Anflug

"Die Tatsache, dass ich überhaupt noch irgendwie involviert bin, liegt nur an diesem eigentümlichen Aspekt der 'Star Wars'-Mythologie, durch den du als Jedi zurückkommen und einen Curtain Call als Machtgeist absolvieren kannst", erklärte der 67-Jährige.

"Curtain Call" ist ein Begriff aus dem Theater. Am Ende eines Stücks kommen alle Schauspieler ein letztes Mal auf die Bühne, um sich vom Publikum bejubeln zu lassen. Episode IX dürfte wohl Hamills letzter Auftritt in der "Krieg der Sterne"-Reihe werden, ein kurzes Aufflackern der Macht für den Schlussapplaus.

