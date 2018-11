So viel Harry Potter steckt in "Fantastic Beasts 2"

Aus sieben "Harry Potter"-Romanen wurden acht Kinofilme. Vom illustrierten Heft "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", das Potter-Schöpferin Rowling als kleinen Bonus für die Fans nachlieferte, ließ sich die Schriftstellerin zu fünf weiteren Drehbüchern inspirieren.

Die "Fantastic Beasts"-Abenteuer spielen zwar einige Jahrzehnte vor Potters Geburt, knüpfen aber in zahlreichen Belangen an die Folkore des Zauberschülers an. Für aufmerksame Beobachter halten die neuen Filme somit die eine oder andere Überraschung bereit. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Querverweise in unserer Bildstrecke vor. ACHTUNG, diese enthält leichte SPOILER!

Newt Scamanders phantastische Tierwesen

"Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (deutscher Titel: "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen") ist ab sofort in den österreichischen Kinos zu sehen.

Der Trailer des Potter-Spin-offs:

