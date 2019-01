Sohn von James Gandolfini wird junger Tony Soprano

Von 1997 bis 2007 spielte James Gandolfini in der HBO-Serie die Rolle des Mafia-Bosses auf New Jersey. Dafür erhielt er unter anderem einen Golden Globe und drei Emmys. 2013 starb Gandolfini im Alter von 51 Jahren völlig unerwartet an einem Herzinfarkt.

Jetzt ist der Film "The Many Saints of Newark" am entstehen, der die Vorgeschichte der italo-amerikanischen Familie erzählen soll. Die Rolle des jungen Tony Soprano wird darin Michael Gandolfini, der 19-jährige Sohn von James, übernehmen, wie "Variety" berichtet. "Es ist eine große Ehre, das Erbe meines Vaters fortzusetzen, indem ich in die Fußstapfen des jungen Tony Soprano treten", wird Michael dort zitiert.

Der Film befindet sich momentan in der Vorproduktion. Regie wird Alan Taylor übernehmen, der unter anderem für "Thor: The Dark Kingdom" verantwortlich war. Neben Gandolfini werden unter anderem Billy Magnussen und Jon Bernthal zu sehen sein.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)