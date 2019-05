Sonic the Hedgehog nimmt im 1. Trailer Tempo auf

Nintendo hat Super Mario, Sega hat Sonic the Hedgehog. Wer sich nicht mit dem roten, schnurrbärtigen Klempner anfreunden konnte, hatte mit dem blauen Karacho-Igel eine rasante Alternative parat. In wahnwitziger Geschwindigkeit crashte Sonic durch seine Games, immer auf der Jagd nach goldenen Ringen.

Diese kreisen nun statt der gewohnten Sterne über dem Berggipfel von Paramount Pictures. Die Produktionsfirma bringt Sonic ins Kino, wo er gemeinsam mit dem Cop Tom Wachowski (James Marsden) die Erde retten soll. Dabei stellt sich dem Igel allerdings der Bösewicht Dr. Ivo Robotnik in den Weg. Der Schurke wird von keinem Geringeren als dem Star-Komiker Jim Carrey verkörpert.

"Sonic the Hedgehog" startet am 2. Jänner 2020 in den österreichischen Kinos. Viel Vergnügen mit dem ersten Trailer:

(lfd)