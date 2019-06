Fury im Ragemode: Finden auch Sie den Fehler?

Bei Sony muss gerade jemand aus der Werbeabteilung um seinen Job fürchten. "Nick Fury" Samuel L. Jackson twitterte am Sonntag im Rage-Mode als er zwei Plakate von sich nebeneinander sah.

Unter Samuel L. Jacksons fast sechs Millionen Followern löste das Posting große Erheiterung aus. Auch Schauspiel-Kollegin Pom Klementieff (Mantis aus "Guardians of the Galaxy") amüsierte sich köstlich und ließ in der Antwort ihre Emojis ein paar Lachtränen vergießen.

"Wenigstens steht nicht Laurence Fishburn am Plakat", stichelt ein User gut gelaunt. Ein anderer fragt, ob das "L." in Jacksons Namen evtuell für "linkes Auge" steht?

Was die beruflichen Konsequenzen für den Photoshop-Fail-Künstler, der das Bild gespiegelt hat, sind, weiß man (noch) nicht.

(lam)