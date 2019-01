"Spider-Man"-Trailer stellt den Schurken Mysterio vor

In den Großstadtschluchten des Big Apple ist er zuhause, nun zeigt er auch auf der London Bridge seine übermenschlichen Fähigkeiten! Peter Parker aka Spider-Man (Tom Holland) reist auf Schul-Exkursion nach Europa, aus dem geplanten Sightseeing wird jedoch nichts...

S.H.I.E.L.D.-Boss und Avengers-Gründer Nick Fury (Samuel L. Jackson) lauert Peter auf und erteilt ihm einen brisanten Auftrag, nachdem er seinen besten Freund Ned (Jacob Batalon) mit einem Betäubungspfeil außer Gefecht gesetzt hat.

Europa schwebt nämlich in großer Gefahr. Der Illusionist Mysterio (Jake Gyllenhaal ist erstmals im Kostüm des Spidey-Widersachers zu sehen) spielt sich als Held auf und bringt damit zahlreiche Menschen in Gefahr. Klar, dass die freundliche Spinne von der anderen Seite des großen Teichs das nicht zulassen kann!

Neben jeder Menge Action sowie den Auftritten von Nick Fury und Mysterio hat der erste "Spider-Man: Far From Home"-Trailer auch ein bisserl Romantik zu bieten. Peter bandelt mit MJ (Zendaya) an, Peters Tante May (Marisa Tomei) flirtet mit Tony Starks Bodyguard Happy (Jon Favreau). Ob der Film vor oder nach den Ereignissen von "Avengers: Infinity War" (2018) spielt, wird aber nicht verraten.

"Spider-Man: Far From Home" startet am 5. Juli 2019 in den österreichischen Kinos.

