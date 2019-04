Der erste Trailer zu The Rise of Skywalker ist da

J. J. Abrams ist mit Star Wars 9 zurück, um die neue Star-Wars-Trilogie zu einem Abschluss zu bringen. Bevor der Film im Dezember 2019 in den Kinos starten soll, gibt es nun einen ersten Trailer, der es in sich hat. In dem zweiminütigen Clip gibt es jede Menge bekannte Gesichter zu sehen: Rey, Kylo Ren, Lando Calrissian, Chewbacca, Leia – und sogar den Imperator aus der Original-Trilogie, wie ein teuflisches Lachen im Clip verrät.

Star Wars: The Rise of Skywalker ist die neunte Episode der Star-Wars-Filmreihe. Zudem ist der Film der letzte teil der Trilogie aus "Das Erwachen der Macht" und "Die letzten Jedi". Die Handlung soll mehr als 30 Jahre nach der sechsten Episode "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" spielen. In Österreich soll der Film am 20. Dezember 2019 starten.

Auch Fisher wieder mit dabei

Die von Carrie Fisher verkörperte Figur Leia Organa sollte eigentlich die zentrale Figur des Films werden. Nach Fishers unerwarteten Tod 2016 wurde der Inhalt des Films allerdings grundlegend geändert. Fisher kommt allerdings trotzdem vor, durch nicht verwendetes Filmmaterial aus den beiden Vorgänger-Filmen.

Auch nach Abschluss der "Skywalker-Saga" wird Star Wars fortgesetzt werden, bereits zwei neue Trilogien sind geplant.

