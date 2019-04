WWE-Star John Cena spielt in "Suicide Squad 2" mit

Will Smith spielt nicht mehr mit. Margot Robbie ist nun doch als Harley Quinn zu sehen. Und Idris Elba wird Will Smith ersetzen oder eine andere Rolle aufnehmen. Rund um den Cast der Fortsetzung von "Suicide Squad" gab es in den letzten Wochen viele Neuigkeiten.

Wie "Variety" jetzt berichtet, wird nun möglicherweise ein weiterer Superstar unter der Regie von James Gunn als Superhelden-Schurke im DC-Universum mitmischen. Wrestling-Ikone John Cena soll sich in finalen Gesprächen über eine Rolle befinden. Wen er in dem Streifen spielen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

Zuletzt war der 41-jährige Sportler im Transformers-Spin-off "Bumblebee" zu sehen. Zuvor gab es immer wieder kleinere Rollen für Cena. Mit seiner ehemnaligen Partnerin, der Wrestlerin Nikki Bella, hatte er eine Reality-TV-Show.

Die Dreharbeiten für "Suicide Squad 2" sollen diesen Herbst starten. Geplanter Kino-Release ist der 6. August 2021.

