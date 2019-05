T-800 und Sarah Connor sind wieder vereint

Nach über 25 Jahren stehen Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger endlich wieder gemeinsam für einen "Terminator"-Film vor der Kamera. Im insgesamt sechsten Teil der utopischen Filmreihe rund um die nukleare Zerstörung des Planeten und den Aufstieg der Maschinen gibt es ab Ende Oktober wieder altbewährte Terminator-Kost zu sehen. Der erste Trailer zeigt nun, dass man sich auf sehr viel Action gefasst machen kann.

Inhaltlich schließt "Dark Fate" an den zweiten, und für viele Fans auch letzten guten Teil der "Terminator"-Reihe an. Die Welt befindet sich unmittelbar nach dem D-Day, an dem das Computersystem von Dyson Industries die halbe Menschheit ausgelöscht hat. Im Zentum der Story stehen aber nicht die Charaktere von Schwarzenegger oder Hamilton, sondern die junge Dani Ramos (Natalia Reyes) und die geheimnisvolle Grace (Mackenzie Davis). Gemeinsam mit Sarah Connor kämpfen sie gegen einen neuen Terminator (Gabriel Luna).

Für den sechsten Teil kehrt Terminator-Vater James Cameron erstmals seit Teil 2 wieder als Produzent zurück zum Franchise. Regie hat "Deadpool"-Macher Tim Miller übernommen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)