Sarah Connor todernst: 'Ich jage Terminator'

Fans können den 1. November 2019 gar nicht schnell genug herbeisehnen. Denn dann kommt endlich "Terminator: Dark Fate" in die Kinos.

Der Streifen, in dem erneut Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton die Hauptrollen übernehmen, setzt die Geschichte nach "Terminator 2: Judgement Day" fort. Das es drei weiteren Teile gegeben wird von Produzent und "Terminator"-Schöpfer James Cameron sehr absichtlich übersehen.

Neben einigen "Behind-The-Scenes"-Ausschnitten bekommt man in der kurzen Featurette auch bislang unveröffentliche Szenen aus dem Actionfilm zu sehen. "Ich jage Termionator", sagt eine anscheinend zu allem entschlossene Sarah Connor in einer davon. Zuviel wurde noch nicht über die Story verraten. Man kann sich aber auf ein Actionspektakel der Sonderklasse einstellen. So wie Arnold Schwarzenegger in Trailer so schön sagt: "Work hard, play hard".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)