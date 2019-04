Iggy Pop als Zombie mit unsterblichem Kaffeedurst

Vampiren hat Jarmusch bereits 2013 mit "Only Lovers Left Alive" ein cineastisches Denkmal gesetzt. Nun widmet sich der Regisseur und Drehbuchautor den anderen berühmten Horrorgestalten, die regelmäßig durch die Kinos geistern. "The Dead Don't Die" ist ein waschechter Zombiefilm. Der erste Trailer des Streifens zeigt, was das bisweilen etwas angestaubte Genre zu bieten hat, wenn ein Künstler vom Kaliber Jarmuschs die Strippen zieht.

Bill Murray

Bill Murray, Adam Driver und Chloë Sevigny glänzen als Kleinstadtcops, die mit einem grässlichen Fall von Kannibalismus konfrontiert werden. Statt, wie sonst üblich, das Unvorstellbare zu leugnen, vermutet einer der Polizisten sofort Zombies hinter der Tat. Jarmuschs Untote sind aber nicht nur an Menschenfleisch und -hirn interessiert, sie hängen auch den Hobbies, Zwängen und Süchten nach, die sie zu Lebzeiten hatten. Ein Highlight der Vorschau: Iggy Pop sehnt sich als wandelnde Leiche nach einer Tasse Kaffee.

"The Dead Don't Die" ist klar auf der komödiantischen Seite des Horrorgenres angesiedelt. Blutig sieht der Film trotzdem aus. Kombiniert mit einem grandiosen Allstar-Cast (auch Selena Gomez, Tilda Swinton, Danny Glover, RZA, Steve Buscemi und Tom Waits sind dabei), darf viel von Jarmuschs neuem Werk erwartet werden. Vor allem aber Unerwartetes...

"The Dead Don't Die" läuft Mitte Juni 2019 in den USA an. Einen Starttermin für Österreich gibt es noch nicht.

